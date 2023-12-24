Обстріл ТЕС на Донеччині – поранено енергетиків, пошкоджено обладнання станції

Російські окупанти вчергове здійснили обстріл теплоелектростанції ДТЕК.
На Донеччині внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС ДТЕК було поранено п'ятьох працівників станції, їх доставлено до лікарень.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання електромереж та самої станції. Один з блоків ТЕС було аварійно відключено персоналом. Знеструмлювалися побутові споживачі.
Через пошкодження неподалік однієї з ТЕС на Донеччині відключилася повітряна лінія 330 кВ.
За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання трапилася 20 грудня.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу вугледобувних підприємств у Торецьку Донецької області загинуло два працівники шахти. Троє осіб отримали травми.
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