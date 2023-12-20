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Чи будуть в Україні відключати світло на Новий рік: в Міненергетиці розповіли

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи будуть в Україні відключати світло на Новий рік: в Міненергетиці розповіли

Фото: Associated Press

Наразі відключення відбуваються у прифронтових територіях.

В Україні наразі немає дефіциту в енергосистемі. Тому вводити графіки відключення світла поки що не планується.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

“На сьогоднішній день дефіциту в енергосистемі немає. Всі блоки (і атомні, і теплові), які працюють – вони працюють стабільно... так само й гідрогенерація”, - наголосила Світлана Гринчук.

Вона також додала, що відключення, які інколи відбуваються в прифронтових містах, пов’язані з обстрілами, негодою або з деякими технологічними порушеннями.

Два тижні залишилося до Нового року і ми бачимо, що в нас немає відключень і ми не плануємо жодних відключень. Вони можуть бути у разі, якщо будуть масштабні пошкодження від російських атак”, - наголосила Гринчук.

Нагадаємо, що у Міненерго розповіли, як складатимуть графіки відключення світла.

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Дата публікації
Перегляди
181
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