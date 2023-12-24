Обстрел ТЭС на Донетчине — ранены энергетики, повреждено оборудование станции

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК.
На Донетчине в результате массированного обстрела одной из ТЭС ДТЭК были ранены пять работников станции, они доставлены в больницы.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В результате обстрела повреждено оборудование электросетей и самой станции. Один из блоков ТЭС был аварийно отключен персоналом. Обесточились бытовые потребители.
Из-за повреждений возле одной из ТЭС в Донецкой области отключилась воздушная линия 330 кВ.
За последние два месяца это уже десятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию. Последняя случилась 20 декабря.
Напомним, в результате российского обстрела угледобывающих предприятий в Торецке Донецкой области погибли два работника шахты. Три человека получили травмы.
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