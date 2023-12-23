"Укрэнерго" анонсировало отключения света – кого они коснутся

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что пересмотр списков предприятий, не являющихся объектами критически важной инфраструктуры, поможет решить вопрос накопления долгов на рынке электроэнергии. Именно такие предприятия подпадают под категорию тех, кому отключат свет.

Об этом пишет пресс-служба компании.

По словам Кудрицкого, долги предприятий, которые не рассчитываются за приобретенную на балансирующем рынке электроэнергию, составляют около половины общего объема долга участников рынка перед "Укрэнерго".

Соответственно, "Укрэнерго" не может рассчитаться с производителями электроэнергии, что сильно усложняет им задачи по ремонту энергоблоков, подготовке к сезону, накоплению запасов топлива.

"В начале вторжения областные военные администрации определили перечень критических потребителей. Тогда не было возможности долго отрабатывать подробные критерии. И случилось так, что в перечне оказались сомнительные объекты. Вроде гостиниц. Или каких-то других предприятий, которые очевидно не производят тепло или не занимаются водоснабжением населения и бизнеса. То есть, которые не являются критической инфраструктурой. Там такой довольно пестрый список таких предприятий в перечне. Сейчас этот правительственный приказ уже отменен, и эти предприятия потеряли свою "броню" от отключений. Их начнут отключать, этот процесс будет болезненным. Но за электроэнергию, которую ты потребляешь, нужно платить. На рынке есть четкая взаимозависимость между своевременными оплатами счетов и тем, сколько у нас энергоблоков в работе", — подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Напомним, в Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине отключать свет на Новый год.

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