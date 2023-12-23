"Выборы" в России запланированы на март следующего года.

Российский президент-диктатор Владимир Путин не намерен вести переговоры с Украиной и будет продолжать воевать. Нынешний глава Кремля будет править Россией как минимум до 2030-го.

Об этом В эфире канала ARD заявил посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф.

"Нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после выборов в 2024 году. Ничто не указывает на возможную замену Путина. Переизбрание Путина следует ожидать. Я не вижу никаких недостатков в путинской системе", — сказал дипломат.

Он отметил, что в РФ срок полномочий главы государства составляет шесть лет. "Выборы" в России запланированы на март 2024 года. Ламбсдорф говорит, что переизбрание Путина следует ожидать. Дипломат "пока не признает" никаких разломов в системе Путина. Он также "не видел никаких признаков" того, что у хозяина Кремля "не все хорошо" с точки зрения здоровья.

Немецкий посол поддержал дальнейшее ужесточение санкций против России. Впрочем, признает он, они "не являются выключателем света".

"Вы не активируете санкцию и в то же время не меняете поведение стороны, на которое наложены санкции. Санкции призваны увеличить цену определенного поведения. И это доказано", — добавил Александр Граф Ламбсдорф.

Напомним, в России была объявлена дата президентских выборов. Кроме того, Центризбирком принял постановление о том, что "выборы" президента будут многодневными – с 15 по 17 марта 2024-го.

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