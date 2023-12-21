Коварный план Путина: эксперт рассказал, на что делает ставку Кремль

Власти России надеются на то, что смогут организовать в Украине мятеж, но речь не идет о народном восстании — это не Майдан-3. Противник называет "денацификацией" смену власти в нашей стране силовым путем, и хочет установить марионеточный режим, и этот план в марте прошлого года провалился.

Об этом рассказал военный эксперт, содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью изданию Obozrevatel.

“…Пока в России надеются на то, что удастся подстрекать какие-то внутренние объективные или субъективные протестные настроения и тем самым организовать мятеж. Я не разделяю того определения, о котором сказал президент (Владимир Зеленский, — Ред.) относительно Майдана-3, хотя, возможно, это какое-то кодовое название. Это не Майдан, не народный протест, а именно попытка мятежа», — сказал собеседник.

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По его мнению, возможности вражеских спецслужб не безграничны, потому РФ по-прежнему будет делать ставку на физическую оккупацию столицы Украины Киева. "На сегодняшний день такая угроза минимальна, но риски очень высоки", — предупредил Мельник.

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