Підступний план Путіна: експерт розповів, на що робить ставку Кремль

Влада Росії сподівається на те, що зможе організувати в Україні заколот, але мова не йде про народне повстання, — це не “Майдан-3”. Противник називає “денацифікацією” зміну влади в нашій країні силовим шляхом, і хоче встановити маріонетковий режим, і цей план в березні минулого року провалився.

Про це розповів військовий експерт, співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

“...Поки в Росії сподіваються на те, що вдасться підбурювати якісь внутрішні об'єктивні чи суб'єктивні протестні настрої і тим самим організувати заколот. Я не поділяю того визначення, про яке сказав президент (Володимир Зеленський, — Ред.) щодо “Майдану-3”, хоча, можливо, це якась кодова назва. Це не “Майдан”, не народний протест, а саме спроба заколоту”, — сказав співрозмовник.

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На його думку, можливості ворожих спецслужб не безмежні, тому РФ як і раніше буде робити ставку на фізичну окупацію столиці України Києва. “На сьогодні така загроза мінімальна, але ризики дуже високі”, — попередив Мельник.

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