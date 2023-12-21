7 звичок, як призводять до заниженої самооцінки

Що таке занижена самооцінка

Стан, коли людина вважає себе менш компетентною та менш привабливою, ніж насправді, може почуватися незначною та навіть непотрібною, зазвичай називають заниженою самооцінкою.

Низька самооцінка заважає як особистісному розвитку, так і професійному зростанню. Вона призводить до проблем у спілкуванні з оточуючими та знижує якість життя. Людина з низькою самооцінкою не вірить у власні сили, боїться виконувати відповідальні завдання.

Занижену самооцінку можуть формувати повсякденні звички та моделі поведінки людини. Часто густо, само вони є причиною проблем.

Звички, які формують занижену самооцінку

Порівняння з іншими

Звичка порівнювати себе з іншими. Коли ви оцінюєте себе через іншу людину, тим самим порівнюючи себе з ним — ви ризикуєте втратити себе справжнього, втратити свою індивідуальність. Від цього потрібно позбавлятися, тому що ви можете звикнути до такого життя і потім страждати від постійного порівняння не на свою користь. Завжди знайдеться хтось розумніший, красивіший та багатший. Порівняння себе з іншими часто призводить до почуття власної неповноцінності. Позбавтесь цієї звички, зосередьтесь на індивідуальних досягненнях та особистісному зростанні.

Постійне суперництво

Зі звичкою порівнювати себе з іншими зазвичай пов'язана звичка намагатися бути кращому за когось у чомусь. Насправді це означає, що внутрішньо ви відчуваєте себе гірше, але намагаєтесь іншим довести протилежне. У цій ситуації ущемлена свідомість — це головний стимул, і ви починаєте жити наввипередки з тим, з ким змагаєтесь. Постійне прагнення наслідувати когось часто і призводить до відчуття власної неповноцінності.

Звичка сподіватися

Як не дивно, але звичка постійно надіятись, також призводить до заниженої самооцінки. Надмірна надія може стати руйнівною. Постійне очікування чудес і позитивних змін у житті часто завершується розчаруванням, і як наслідок, низькою самооцінкою. Коли людина не хоче вірити в себе — вона живе в надії та очікуванні. Краще взяти себе в руки й перестати безцільно чекати та почати вже діяти.

Звичка шукати схвалення з боку інших людей

Коли людина не знає собі ціну, їй доводиться вдаватися до схвалення інших людей. У цьому пошуку часто людина робить не те що їй хочеться, а те, що викликає захоплення у зовсім інших людей. Однак, у кожної людини різні вчинки викликають захоплення. Догодити кожному не вийде. Відмова від цієї звички допоможе визнати власну цінність та незалежність.

Звичка постійно сумніватися

Люди з низькою самооцінкою практично завжди сумніваються у своїх діях Уникайте самокопання, думайте, що те, що ви робите є бездоганним. Не звертайте увагу на думку навколишніх, особливо якщо вона викликана заздрістю.

Звинувачення у невдачах

Почуття провини властиве кожній людині. Але якщо він має низьку самооцінку, воно поглинає її повністю. Докори совісті провокують депресії. Не треба вигадувати собі покарання за скоєні та нескоєні провини, набагато ефективніша, якщо думати на тим, як їх виправити. А якщо обставини неможливо змінити, необхідно спробувати відпустити ситуацію, пробачити себе та навколишніх.

Звичка маніпулювати

Коли людина не вірить у власні думки, вона використовує чужі для досягнення будь-якої мети. І виходить так, що людина стає маніпулятором. Він починає тиснути на жалість, тиснути на почуття провини. Маніпуляція не є здоровою звичкою і свідчить, як це не дивно, про не здорову самооцінку.

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