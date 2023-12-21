Володимир Остапчук вперше підтвердив, що одружився з 23-річною коханою

Український шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно потішив кохану подарунком за 50 тис. грн, зізнався, що таки втретє одружився.

Так, нещодавно Остапчук дав інтерв'ю своєму колезі і другу Анатолію Анатолічу. Той попросив шоумена описати свій найкращий день 2023 року. На що Володимир, не довго думаючи, сказав, що це було 22 лютого:

"Це був морозний день. Це була гарна погода. Я точно пам'ятаю, це 22.02.2023 року. Це особисте, але це був найкращий день 2023 року. Це пов'язано з моєю коханою. Щось сталося приємне… Але я не буду казати", - прокоментував Остапчук в інтерв'ю Анатолічу.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Та фани здогадалися, що йдеться саме про весілля Володимира з 23-річною журналісткою Катериною Полтавською. Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року Остапчук та Полтавська запостили у своїх сторіз неоднозначні фото. На них був зображений документ-сервіс "Готово", де шлюби реєструють за добу. Цей кадр Катерина підписала "22.02.2023. Finally" і супроводила смайлом у вигляді серця.

Володимир Остапчук втретє одружився / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також, після цього, Полтавська почала Остапчука у соцмережах називати своїм чоловіком. Втім пара жодного разу офіційно ані підтверджувала, ані спростовувала інформацію про своє весілля, воліючи тримати інтригу.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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