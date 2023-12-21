Дівчинка з України померла у поїзді в РФ: ще понад 100 дітей – у лікарні

12-річна школярка знепритомніла. Їй намагалися допомогти медики, але дівчинка померла.

У Росії в поїзді Тюмень-Адлер померла 12-річна Вероніка Ю. родом з окупованої Луганщини. Ще понад 100 дітей доправлені до інфекційної лікарні.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та телеграм-канали.

Група зі 126 дітей з окупованої Луганської області, які відпочивали в таборі "Олимпийская ребячка" у Тюменській області РФ, поверталася поїздом додому. Увечері 20 грудня кільком дітям погано стало, у них піднялася температура.

Незабаром одна 12-річна дівчинка знепритомніла. Медики, які супроводжували дітей, намагалися надати їй допомогу, але школярка померла.

Вже в Балашові на дітей чекали працівники Росспоживнагляду та швидкої допомоги. Усіх дітей автобусами доправили до Саратовської інфекційної лікарні. У 46 із них була підвищена температура тіла. Зараз усі вони перебувають у медустанові.

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Дітей з поїзда Тюмень-Адлер автобусами доправили до інфекційної лікарні / Фото: російські телеграм-канали

Як повідомив пізніше Росспоживнагляд у дітей з поїзда Тюмень-Адлер виявили грип А.

Водночас у таборі, де відпочивали діти, працюють співробітники Росспоживнагляду та прокуратури.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни Росія викрала десятки тисяч українських дітей із тимчасово окупованих території. За це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Деяких дітей вдається повертати. Так, 16 грудня стало відомо про повернення до мами в Україні трьох дітей.

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