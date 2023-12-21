7 привычек, которые приводят к заниженной самооценке

Что такое заниженная самооценка

Состояние, когда человек считает себя менее компетентным и менее привлекательным, чем на самом деле, может чувствовать себя незначительным и даже ненужным, обычно называют заниженной самооценкой.

Низкая самооценка мешает как личностному развитию, так и профессиональному росту. Она приводит к проблемам в общении с окружающими и снижает качество жизни. Человек с низкой самооценкой не верит в свои силы, боится выполнять ответственные задачи.

Заниженная самооценка могут формировать повседневные привычки и модели поведения человека. Часто густо, они являются причиной проблем.

Привычки, формирующие заниженную самооценку

Сравнение с другими

Привычка сравнивать себя с другими. Когда вы оцениваете себя через другого человека, тем самым сравнивая себя с ним, вы рискуете потерять себя настоящего, потерять свою индивидуальность. От этого нужно избавляться, потому что вы можете привыкнуть к такой жизни и потом страдать от постоянного сравнения не в свою пользу. Всегда найдется кто-то умнее, красивее и богаче. Сравнение себя с другими частенько приводит к чувству своей неполноценности. Избавьтесь от этой привычки, сосредоточьтесь на индивидуальных достижениях и личностном росте.

Постоянное соперничество

С привычкой сравнивать себя с другими обычно связанная привычка пытаться быть лучше кого-то в чем-то. На самом деле это означает, что вы чувствуете себя хуже, но пытаетесь другим доказать обратное. В этой ситуации ущемленное сознание – это главный стимул, и вы начинаете жить наперегонки с тем, с кем соревнуетесь. Постоянное стремление подражать кому-то часто и приводит к ощущению собственной неполноценности.

Привычка надеяться

Как ни странно, но привычка постоянно надеяться также приводит к заниженной самооценке. Чрезмерная надежда может стать разрушительной. Постоянное ожидание чудес и положительных изменений в жизни часто завершается разочарованием и, как следствие, низкой самооценкой. Когда человек не хочет верить в себя, он живет в надежде и ожидании. Лучше взять себя в руки и перестать бесцельно ждать и начать действовать.

Привычка искать одобрение со стороны других людей

Когда человек не знает себе цену, ему приходится прибегать к одобрению других людей. В этом поиске часто человек делает не то, что ему хочется, а то, что вызывает восхищение у совсем других людей. Однако, у каждого человека разные поступки вызывают восхищение. Угодить каждому не получится. Отказ от этой привычки поможет признать свою ценность и независимость.

Привычка постоянно сомневаться

Люди с низкой самооценкой практически всегда сомневаются в своих действиях Избегайте самокопания, думайте, что то, что вы делаете есть безупречным. Не обращайте внимание на мнение окружающих, особенно если оно вызвано завистью.

Обвинение в неудачах

Чувство вины свойственно каждому человеку. Но если у него низкая самооценка, оно поглощает его полностью. Упреки совести провоцируют депрессии. Не надо придумывать себе наказание за совершенные и несовершенные поступки, гораздо эффективнее, если думать о том, как их исправить. А если обстоятельства невозможно изменить, необходимо попытаться отпустить ситуацию, простить себя и окружающих.

Привычка манипулировать

Когда человек не верит в свои мысли, он использует чужие для достижения какой-либо цели. И выходит так, что человек становится манипулятором. Он начинает давить на жалость, давить на чувство вины. Манипуляция не является здоровой привычкой и свидетельствует, как это ни странно, о нездоровой самооценке.

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