5 признаков, указывающих на то, что вы умнее, чем о себе думаете

Может, вы ошибаетесь, когда думаете, что не достаточно умны

Как оказалось, не совсем умные люди склонны переоценивать свою компетентность, в то время как умные люди склонны недооценивать себя.

То, что вы не слишком уверены в собственной разумности, как раз может свидетельствовать о том, что вы достаточно умны.

Психологи назвали пять признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете.

Вы разговариваете сами с собой. Как ни странно, частые разговоры с самим собой не являются признаком вашего безумия или одиночества, на самом деле это может указывать на высокий уровень интеллекта. Психологи обнаружили, что разговор с самим собой вслух улучшает самоконтроль и концентрацию – важные аспекты интеллекта. Известен факт, что профессиональные спортсмены во время соревнований часто разговаривают сами с собой. Вы любознательны. Интерес к миру, открытость новому опыту также указывает на высокий уровень IQ. Вы чувствуете себя счастливым, когда находитесь в одиночестве. Некоторым людям всегда нужна компания, и они ненавидят одиночество, в то время как другие не видят проблем с тем, что много времени быть наедине с собой. Но какое поведение свидетельствует об интеллекте? Британское исследование показало четкую связь между удовольствием от одиночества и интеллектом. "Умные люди более довольны жизнью, чем те, которые чаще общаются с друзьями", — говорится в выводах исследования. Психологи это объясняют следующим образом – люди, которые много времени уединены, больше времени уделяют размышлениям, планам и их реализации. У вас отличное чувство юмора. Доказано, что забавные люди обладают высоким интеллектом, хотя мало кто считает хорошего клоуна самым умным в группе. Однако доказано, что профессиональные комики и люди с хорошим чувством юмора особенно умны. Сообразительность и интеллект – непревзойденное сочетание. Вы знаете, что ничего не знаете и признаетесь в этом. Разумные люди легко признаются, когда они чего-то не знают или не знакомы с определенной темой. Они не боятся сказать: "Я не знаю". Они будут делать все, чтобы в ближайшее время об этом узнать. В то время как чем менее человек умен, тем больше он переоценивает свои когнитивные способности.

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