"Вибори" в Росії заплановані на березень наступного року.

Російський президент-диктатор Володимир Путін не збирається вести переговори з Україною та продовжуватиме воювати. Нинішній очільник Кремля правитиме Росією щонайменше до 2030-го.

Про це в ефірі каналу ARD заявив посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф.

"Немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після виборів у 2024 році. Ніщо не вказує на можливу заміну Путіна. Переобрання Путіна слід очікувати. Я не бачу жодних недоліків у путінській системі", - висловився дипломат.

Він наголосив, що в РФ термін повноважень глави держави становить шість років. "Вибори" в Росії заплановані на березень 2024-го. Ламбсдорф каже, що п ереобрання Путіна слід очікувати. Дипломат "наразі не визнає" жодних розломів у системі Путіна. Він також "не бачив жодних ознак" того, що у господаря Кремля "не все добре" з точки зору здоров'я.

Німецький посол підтримав подальше посилення санкцій проти Росії. Втім, визнає він, вони "не є вимикачем світла".

"Ви не активуєте санкцію і водночас не змінюєте поведінку сторони, на яку накладено санкції. Санкції покликані збільшити ціну певної поведінки. І це доведено", - додав Олександр Граф Ламбсдорф.

Нагадаємо, в Росії оголосили дату президентських виборів. Крім того, Центрвиборчком ухвалив постанову про те, що "вибори" президента будуть кількаденними - від 15 до 17 березня 2024-го.

Читайте також: