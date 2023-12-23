Проросійський прем'єр Словаччини зробив скандальну заяву про війну

Фіцо визнав, що вторгнення РФ до України, - це порушення міжнародного права.

Прокремлівський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

Про це політик заявив в інтерв'ю місцевому виданню Pravda.

Фіцо заявив, мовляв, українським оборонцям не вдасться перемогти окупантів на полі бою. Що більше - словацький очільник уряду розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ.

"Я не вірю у військове вирішення. Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переломити ситуацію військовим шляхом і не здатна на ніякий контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою. Приходить 2024 рік, і ви побачите, що умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія", - вважає прем'єр Словаччини.

Разом з тим Фіцо визнав, що вторгнення РФ до України є порушенням міжнародного права. Втім, він стверджує, що Київ нібито вже був готовий досягти мирної угоди з Кремлем, але цьому завадив Захід, коли почав надавати Україні зброю, "аби її руками знищити РФ".

"Ми готові допомагати Україні. Маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася", - наголосив прем'єр Словаччини.

Скандальні заяви Фіцо

Фіцо є затятим прихильником Москви і відомий своїми скандальними та неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, днями в одному інтерв'ю він висловився, мовляв, вступ України до НАТО стане початком Третьої світової війни. Тому він пообіцяв накладати вето на членство України у Північноатлантичному альянсі.

За словами прем'єра, Словаччина готується налагоджувати стосунки з Росією після війни в Україні. Він наголошує, що до національно-державних інтересів його країни належить “підтримка мирних ініціатив, а не війни в Україні”.

Також Фіцо зробив несподівану заяву про війну в Україні, назвавши її "замороженим конфліктом", який не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

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