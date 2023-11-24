Фіцо зробив несподівану заяву про війну в Україні

Голова словацького уряду вважає, що “конфлікт” не можна вирішити наданням зброї українській армії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну між Україною та Російською Федерацією "замороженим конфліктом". За його словами, цей “конфлікт” не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

Таку заяву очільник словацького уряду зробив у п’ятницю, 24 листопада, під час зустрічі у Празі із прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою, передає Associated Press.

Роберт Фіцо, який після перемоги своєї партії на парламентських виборах у Словаччині повернувся на посаду прем’єр-міністра, сказав, що хотів би, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Проте він не сказав, як цього досягти.

Прем’єр-міністр Чехії, яка залишається рішучою прихильницею України і надає нашій державі важке озброєння, зауважив, що у нього зі словацьким колегою “різні погляди на деякі питання”.

Фіцо зазначив, що поважає позицію Чехії та підтвердив, що Словаччина готова надати Україні гуманітарну допомогу.

Він сказав, що не бачить причин для поїздки до Києва, але повідомив, що говоритиме телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем про те, що потрібно країні напередодні майбутньої зими.

Словаччина від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала зброю для захисту від агресії та відкривала свої кордони для біженців, які тікали від війни.

Окрім припинення постачання зброї, Фіцо також виступає проти санкцій ЄС проти Росії та хоче заблокувати Україні вступ до НАТО.

Нагадаємо, раніше новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що його уряд не підтримуватиме Україну військовою допомогою.

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