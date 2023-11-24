Арахамія зробив заяву про мобілізацію в Україні: як це буде далі

У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки невирішеним залишається питання щодо обсягів мобілізації в Україні.

Член комітету Давид Арахамія наголосив на необхідності чіткого плану мобілізації, якого зараз немає, і припустив, яким чином уряд планує забезпечити військовий потенціал країни та визначити стратегію мобілізації на майбутнє.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Питання, яке в комітеті (комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - ред.) дуже гаряче: скільки ще людей мобілізують. Є мобресурс, він відомий. Якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей в країні. Якщо не робити, тоді вони потерпають. Що з цим робити, який хоча б не довгий план, а хоча б короткий, на рік. До військового керівництва кажуть: "Дайте якесь бачення". Бачення нема. Бачення – просто живемо, як жили. А нас це не влаштовує", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що Генштабу треба скласти і надати Раді план війни.

"Інституція каже: я хочу воювати наступний рік так, мені треба стільки людей, ось стільки людей мені треба відпустити, тому що вони вже стільки воюють, що не можуть, і мені треба стільки грошей. І такого плану ніхто не має в країні", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, в інтерв'ю Наталії Мосейчук Арахамія також заявив, що Україна нині має дуже погану перемовну позицію і не збирається сідати за стіл переговорів з РФ, зважаючи на ситуацію на фронті.

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