"Переговорна позиція України дуже погана": Арахамія зробив заяву щодо перемовин з РФ

Україна нині має дуже погану перемовну позицію, адже спочатку необхідно звільнити землі, а вже тоді починати розмову з країною-агресоркою.

Україна не збирається сідати за стіл переговорів з РФ, зважаючи на ситуацію на фронті.

Про це розповів очільник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Зараз, я думаю, що все керівництво України, і політичне, і військове – про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, в нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати там, де ми залишаємося? "Давайте просто закінчувати?" Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме?" - сказав Давид Арахамія.

Він заявив, що усі рішення такого масштабу мають ухвалюватися шляхом референдумів.

"Якщо буде органічне закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували – тоді можливо. А якщо хтось щось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті – парламент просто один одного уб’є. Дуже будуть полярні погляди", - припустив Арахамія.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки країни Альянсу не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України. Тож нині головне - підтримувати ЗСУ. Водночас Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. Союзники НАТО мають підтримувати її у цьому рішенні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.