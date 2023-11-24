Росія готує "Майдан-3" в Україні: Арахамія пояснив, як треба протидіяти

Намагання Кремля створити в Україні “Майдан-3” спрямовані на те, щоб посварити всіх всередині нашої країни.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

"У нас було теж заслуховування на комітеті. Це росіяни так назвали – "Майдан-3", бо багато людей чомусь образились. Це росіяни назвали, він (президент Володимир Зеленський) просто зацитував... "Майдан-3" – нібито задум в тому, щоб посварити дуже сильно всіх всередині. У нас історично, в принципі, всі для цього умови є, ми ж завжди професійно сваримось... І тому зараз дуже важливо комунікувати всім", - наголосив Давид Арахамія.

Нагадаємо, що до планів росіян входить повалення всієї влади України на чолі з самим Зеленським.

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