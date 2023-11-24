Набір для війни: що потрібно солдатові на передовій (перелік)

Укладач цього списку зауважив, що вніс до нього лише справді необхідні речі для того, щоб виконувати свою роботу, нормально відпочивати та відновлюватися.

У Мережі опублікували перелік спорядження та необхідних речей, які знадобляться людині без досвіду на передовій.

Відповідні поради з’явилися у Telegram-каналі “Американський піхотинець”.

Автор каналу зауважив, що вніс до списку лише справді необхідні речі для того, щоб виконувати свою роботу, нормально відпочивати та відновлюватися.

У цьому переліку:

елементи персонального захисту: аптечка, броня, шолом, захист очей, вух, долонь;

зброя, набір для догляду за нею, масло для чистки зброї, розвантажувальна система, РПС (якщо на броні не носите) тощо;

лопата (якісна, можна складний E-tool), маленький брусок для заточування;

годинник (від простих касіо з вібробудильником до гармін інстинкт - тактикс - фенікс);

water source (туристична фляга, гідратор, додатково фільтр для води);

складний ніж (маленький);

рюкзаки 2 шт (великий військовий рюкзак 100+ літрів та менший 35-40 літрів, туристичні ремені - стяжки для додаткового спорядження).

якісна спальна система ("в полі" доволі прохолодно вночі), компресійний мішок для спальної системи;

якісний каремат (найкраще - складний гармошкою з одною рефлективною стороною);

“підсрачник” (шматок каремата та стропа);

м'які беруші (якщо побратими хроплять);

опціонально: подушка туристична (надувна чи з синтетичних речовин), замість неї - Ranger roll чи малий рюкзак;

речі для особистої гігієни;

пончо та вубі (профі мають 2 пончо, для себе та для позиції);

декілька акб, шнурів та подовжувач з тройником;

ліки для себе у разі хронічних хвороб;

2-3 комплекти форми, 2 пари взуття, крокси, туристичний рушник;

термобілизна (2 комплекти) та фліска (можна 2шт);

куртка (тепла);

2 флісові шапки, 2 бафи;

шкарпетки, футболки, білизна;

якісні рукавички, "робочі" та теплі;

ліхтарик з червоним світлофільтром, 2 шт;

блокнотик, ручки-олівці;

паракорд.

Окремо автор допису виділив такі речі як книги, навушники, плеєр тощо, але це все може бути у смартфоні, якщо умови дозволяють його використання.

Також він радить не брати з собою нічого, що становить цінність, оскільки все, що взяли в "поле", може лишитися там або бути втраченим. Окрім того, автор порадив підписати все своє майно, щоб не виникало плутанини.

“Ніяких безпалих рукавичок, здоровенних тесаків, поганого настрою та дурних питань”, - резюмував він.

Як одягнутися

Автор Telegram-каналу також дав поради, як правильно підібрати одяг в умовах бойових дій. За його словами, підбирати його потрібно знизу вверх - починаючи з ніг, тобто із взуття та шкарпеток і підійматися "вище": штани, наколінники, білизна, пояс, футболка, кітель-убакс, рукавички, фліс, куртка, бафф, шапка...

"Головне - це твої ноги, бо без якісного взуття далеко не зайдеш, далі бойові штани, бо це однозначно найважливіша частина одягу військового...

Натомість броню (засоби індивідуального бронезахисту) ти підбираєш зверху вниз. Тобто - шоломом (як комплекс), окуляри, захист вух, комір, захист торсу та боків і так далі, аж до захисту паха та стегон (якщо є необхідність).

Якщо шолом буде незручним, погано "підігнаним", то він буде заважати стріляти, особливо лежачи, буде голова боліти та шия... Шолом мусить бути зручним, та по розміру. Інколи, ти можеш бути без броні але в шоломі, бо голова це суцільна летальна зона! Маленький уламок і все... Далі, без балістичних окулярів - ніяк, бо це твої дорогоцінні очі, мова вже навіть не про уламки, первинні чи вторинні, а просто потрапила земля чи пісок і ти нічого не бачиш та деякий час, ти тягар для своїх", - написав він.

Автор закликає ніколи не економити на якісному спорядженні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони дали рекомендації, як варто поводитися з фронтовиками та чого слід уникати.

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