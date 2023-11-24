Які в Україні збитки від повітряних тривог: сума приголомшлива

На розрахунок впливає те, що значна частина тривог припадає на нічний час.

Минулого року збитки від тривог в Україні становили 7 млрд грн на день.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаюче ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн гривень. Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки, збитки за чисту добу тривоги, умовно становитимуть - 9 мільярдів гривень (2022 року - 7 мільярдів гривень)", - зазначає Данило Гетманцев.

Це приблизний розрахунок. Він може змінюватися за регіонами. На такий розрахунок впливає те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Все ж таки оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості можливо.

Наприклад останні 4 тижні. Тривалість повітряних тривог за цей час становила:

Київський регіон - 2,5 доби

Дніпровщина – 5 діб

Харківщина – 5 діб

Львівщина – 1 добу

Наскільки це серйозний удар по бюджету?

"Всі податки по зведеному бюджету (разом з ЄСВ) займають близько третини ВВП (у 2022 році – 34% ВВП). Тому, якщо говорити про податки, то втрати від зупинення економічної діяльності для бюджету складають - 3 мільярди на добу вимушеного простою.

Якщо взяти мінімальну сумарну тривалість тривог у 2 доби на місяць, втрати зведеного бюджету і пенсійного фонду можуть сягати - 6 мільярдів гривень на місяць". - роз'яснює Данило Гетманцев.

Це значна сума. Для розуміння планове фінансування:

дошкільної освіти – це 4,4 млрд грн/місяць

середньої освіти – 13 млрд грн/місяць

програми медичних гарантій - 14 млрд грн/місяць.

"Тривоги - це питання безпеки та людських життів, а вже потім - збитків. Українці на другому році війни навчились самі для себе класифікувати небезпеку, виставляючи умовні маркери. Але очевидно, що ризики реальні і “тренувальний” політ МіГ-31К може закінчитися пуском ракет", - наголошує Гетманцев.

На разі питання затяжних тривог вирішується. З дотриманням всих правил безпеки та з урахуванням зменшення збитків.

"Є доручення Президента, адресоване Міноборони, Генштабу, Уряду. Впевнений, що з врахуванням посилення нашої ППО певне практичне рішення щодо затяжних тривог буде знайдено. Мінімізувати збитки і при цьому убезпечити українців – ось те завдання, яке нині вирішується", - підкреслив Данило Гетманцев.

Адже рішення яке буде прийнято повинні затвердити військові та фахівці з національної безпеки.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими.

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