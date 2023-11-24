В Кремлі назвали "досягнення" Путіна після саміту G20

В Кремлі вважають, що Путіна на віртуальному саміті G20 слухали уважно і що це - значний крок. А про відсутність на ньому президента США Джо Байдена у Путіна кажуть, “не вплинула на перебіг засідання”.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков, пишуть засоби масової пропаганди РФ.

За його словами, Путін начебто дав на саміті “розгорнуті пояснення” щодо України. Водночас промову диктатора слухали інші члени, а він - слухав своїх колег.

“Саме собою це значний крок”, - сказав Пєсков.

Крім того, Росія традиційно вважає, що НАТО “виступає проти РФ” та наближається до кордонів країни-терористки та це “не може не викликати занепокоєння та заходи у відповідь”.

“В Європі не бажають прислухатися до занепокоєнь Росії та ігнорують принцип неподільності безпеки. Росія підтримує контакти із Саудівською Аравією, зустріч ОПЕК пройде в міру готовності”, - додав Пєсков.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзіньпін відмовилися від онлайн зустрічі G20, яка відбулася 22 листопада.

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