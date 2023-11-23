Туреччина відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно, щоб дозволити провести церемонію вступу на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу наступного тижня.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Минулого тижня комісія парламенту Туреччини із закордонних справ перенесла голосування щодо заявки Швеції на членство до Альянсу, аби провести подальші переговори з цього питання. Видання пише, що, ймовірно, комісія парламенту відновить обговорення цього питання у вівторок чи середу.

Слід зауважити, що 28-29 листопада міністри закордонних справ НАТО зустрінуться в Брюсселі. Деякі представники Альянсу сподівалися, що ця зустріч може ознаменувати вступ Швеції.

Для ратифікації законопроєкт має бути схвалений комісією із закордонних справ, перш ніж його винесуть на голосування в парламенті, яке може відбутися через кілька днів або тижнів. Для завершення процесу ратифікації документ має підписати президент Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці жовтня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції в НАТО. Він підписав відповідний протокол.

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