Діва Монро на архівному фото показала, який вигляд мала до пластики

Знаменитість опублікувала знімок, який був зроблений у 2000-х роках.
Відома українська блогерка Монро потішила прихильників архівним фото.
Знаменитість у своєму Instagram опублікувала світлину, яка була зроблена у 2000-х роках. На знімку Монро зображена у довгій рудій перуці з кучерями, а також в жовтій блискучій сукні та джинсовому жакеті. Також блогерка позувала перед камерою з яскравим макіяжем. Як зізналась Монро, тоді вона ще не вдавалася до контурної пластики.
Поруч з архівним фото блогерка показала, який вигляд має зараз. Монро помітно схудла, в неї кардинально змінився стиль одягу та зачіска. Також знаменитість віддає перевагу більш стриманому макіяжу.
"Любов до себе починається з філерів і без м*дака поруч. Коли вночі полізла до архівів", - підписала світлини Монро.
Підписники блогерки були просто ошелешені такою кардинальною зміною іміджу. Вони засипали Монро компліментами. Щоправда, чимало фанів зазначили, що знаменитість раніше теж мала неперевершений вигляд.
- Ти завжди мала крутий вигляд і енергетику
- Ой, мені і перше фото дуже подобається! Гарна!
- Розквітла!
Нагадаємо, нещодавно архівним фото поділився дизайнер Андре Тан. Знаменитість показав, який вигляд мав у 23 роки з довгим та кучерявим волоссям.
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