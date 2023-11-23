Діва Монро на архівному фото показала, який вигляд мала до пластики

Знаменитість опублікувала знімок, який був зроблений у 2000-х роках.

Відома українська блогерка Монро потішила прихильників архівним фото.

Знаменитість у своєму Instagram опублікувала світлину, яка була зроблена у 2000-х роках. На знімку Монро зображена у довгій рудій перуці з кучерями, а також в жовтій блискучій сукні та джинсовому жакеті. Також блогерка позувала перед камерою з яскравим макіяжем. Як зізналась Монро, тоді вона ще не вдавалася до контурної пластики.

Поруч з архівним фото блогерка показала, який вигляд має зараз. Монро помітно схудла, в неї кардинально змінився стиль одягу та зачіска. Також знаменитість віддає перевагу більш стриманому макіяжу.

Діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Любов до себе починається з філерів і без м*дака поруч. Коли вночі полізла до архівів", - підписала світлини Монро.

Підписники блогерки були просто ошелешені такою кардинальною зміною іміджу. Вони засипали Монро компліментами. Щоправда, чимало фанів зазначили, що знаменитість раніше теж мала неперевершений вигляд.

Ти завжди мала крутий вигляд і енергетику

Ой, мені і перше фото дуже подобається! Гарна!

Розквітла!

Нагадаємо, нещодавно архівним фото поділився дизайнер Андре Тан. Знаменитість показав, який вигляд мав у 23 роки з довгим та кучерявим волоссям.

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