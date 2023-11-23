Ігнат прокоментував використання росіянами касетних бомб

Інформація про використання окупантами РФ касетних бомб РБК-500 на фронті "не є чимось новим". Важливо, яку кількість такого озброєння має російське військо.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Питання в тому, яка наявність цих боєприпасів, які завдання ставляться і так далі. Касетні боєприпаси не є чимось новим в озброєнні", - сказав Ігнат.

Представник ПС наголосив, що "є деякі обмеження у певних конвенціях". Втім, РФ застосовує касетні бомби. Втім, додав Ігнат, "хіба це дивно для когось?". Що більше, прогнозує ві, окупанти й надалі будуть використовувати їх у тій, чи іншій мірі.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що РФ модифікувала касетні авіабомби і вперше вдарила ними по ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада. Російські військові блогери стверджують, що цей удар є першим великим російським ударом по Україні з використанням цієї зброї в модифікації плануючої бомби.

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