Игнат прокомментировал использование россиянами кассетных бомб

Информация об использовании оккупантами РФ кассетных бомб РБК-500 на фронте "не является чем-то новым". Важно, какое количество такого вооружения имеет российское войско.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вопрос в том, каково наличие этих боеприпасов, какие задачи ставятся и так далее. Кассетные боеприпасы не являются чем-то новым в вооружении", — сказал Игнат.

Представитель ПС подчеркнул, что "есть некоторые ограничения в определенных конвенциях". Впрочем, РФ применяет кассетные бомбы. Впрочем, добавил Игнат, "разве это странно для кого-нибудь?" Что больше, прогнозирует вы, оккупанты и дальше будут использовать их в той или иной степени.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете сообщили, что РФ модифицировала кассетные авиабомбы и впервые ударила ими по ВСУ в Донецкой области в районе Старомайорского 19 ноября. Российские военные блоггеры утверждают, что этот удар является первым крупным русским ударом по Украине с использованием этого оружия в модификации планирующей бомбы.

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