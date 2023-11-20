Смогла ли РФ модифицировать кассетные авиабомбы РБК-500: ответ эксперта

Оккупанты заявляют, что модифицировали кассетные авиабомбы
Российские оккупанты применили модифицированные кассетные бомбы РБК-500 в районе села Старомайорское Донецкой области. Несмотря на это, есть сомнения в таких заявлениях врага.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
О применении оккупантами такого оружия говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылаясь на так называемых российских "военкоров", которые первыми и распространили видео в сети.
Там говорится, что российские войска якобы сбросили кассетные авиабомбы РБК-500 по позициям Сил обороны в Старомайорском районе (Донецкая область).
Главный редактор Defence Express Олег Кат, учитывая это, говорит, что есть сомнения в правдивости этих заявлений. Поскольку в сети российские "военкоры" не демонстрируют доказательств с использованием кассетного боеприпаса.
Напомним, накануне стало известно, что российские кафиры модифицировали кассетные авиабомбы и впервые использовали их против ВСУ в Донецкой области в районе Старомайорского 19 ноября.
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