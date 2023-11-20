Минобороны создало спецструктуру для интеграции F-16 – "Офис-61": подробности

Специальная структура включает в себя несколько этапов развертывания F-16 и несколько направлений.

При Министерстве обороны Украины создана специальная структура для интеграции истребителей F-16 – "Офис-61" включает несколько этапов развертывания и несколько направлений.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в Facebook.

"Принял участие в конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию "Офиса-61" – специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

У программы будет два этапа развертывания:

"Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года;

"Масштабирование".

Основными направлениями работы станут:

поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз);

всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;

отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала;

поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;

международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

"Развитие способностей тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад, – один из наших ключевых приоритетов. По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые обучение на F-16, которое началось в августе этого года", — добавил Александр Павлюк.

Напомним, в США стартовали учения украинцев на истребителях F-16.

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