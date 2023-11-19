Смогут ли F-16 может изменить ход войны – в Воздушных силах ответили критикам

Юрий Игнат ответил на критику экспертов о роли истребителей F-16 в войне.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал заявления критиков, которые говорят, что американские истребители F-16 не повлияют на ход войны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты, и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы тактико-технические характеристики этих самолетов не были значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе. И ряд других факторов имеет многоцелевой самолет F-16, который может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, плюс защитить государство от ракет и дронов", — пояснил он.

Юрий Игнат также отметил, что такие авиационные комплексы решают целый ряд задач и смогут существенно повлиять на ход войны.

"Посмотрите, сколько управляемых авиабомб запускает противник. С помощью авиационных комплексов, как F-16, мы сможем прекратить то, что делает Россия – отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска", — резюмировал он.

Напомним, в США стартовали учения украинцев на истребителях F-16.

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