Чем F-16 помогут ВСУ на поле боя: объяснил британский офицер

Благодаря F-16 Украина сможет вести огонь по важным военным целям россиян более точно и на большей дальности, чем сейчас.

Такое мнение в интервью для ТСН.ua дал офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, глава-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Дохи Омар Ашур.

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"F-16 будет очень полезным. Почему? Потому что вы сможете вести огонь на большей дальности, которая вам нужна. Вам нужно атаковать командные и контрольные пункты россиян каждый раз, когда они наращивают силы. Вам нужно атаковать их составы, материально-технические базы, дальнобойную артиллерию с безопасного расстояния, чтобы они не могли ударить вас в ответ", — подчеркнул он.

Офицер объяснил, что прикрепленные дальнобойные ракеты Storm Shadow к F-16 позволят попадать более точно.

"И F-16 обеспечит эти возможности через тип ракет, которые они могут нести не только с точки зрения дальности, но и точности. Просто сейчас вы используете Storm Shadow из Су-24. Если у вас будут западные истребители, Storm Shadow будет иметь большую дальность и точность. Но они не воюют в одиночку. Как танки, артиллерия и пехота, так и F-16 и вся авиация не воюет в одиночку. Это должна быть общевойсковая работа", — подчеркнул он.

Напомним, ранее эксдиректор ЦРУ предположил, что Украина получит истребители F-16.

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