Буданов оценил, сколько Кремль сможет финансировать войну

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что в России уже усугубляются кризисные явления. Тем не менее, война сможет проходить еще долго – россияне не будут подписывать ни одного договора с Киевом и коалицией союзников.

Такое мнение глава ГУР выразил в статье NV "Если война надолго. Какие последствия будут иметь затяжное противостояние для РФ и Украины вместе с Западом".

Один из вариантом – Россия и дальше будет осуществлять хаотические обстрелы территории Украины, но без ведения мощных боевых действий.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример – РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за Северных островов (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь (в Украине - ред.), потому что в РФ значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, которые касаются не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", — пояснил Буданов.

Буданов также отметил, что системные изменения в российской экономике, внешняя поставка товаров военно-технического назначения и психологический фактор – рост усталости от войны в обществе, повлияют на то, сколько еще Россия сможет вести боевые действия высокой интенсивности.

"Пока в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15-20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они ощутят в 2025 году", говорит глава ГУР.

Однако цепи производства в России пока еще не разрушены и способны сохраняться еще не один год. Буданов говорит, что сейчас очень важно слушать экономистов, моделирующих ситуации, с учетом множества разнообразных данных.

"Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидания. По состоянию на данный момент, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализуется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять любые предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, в ОП прогнозируют усиление российского ракетного террора против Украины.

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