Буданов оцінив, скільки Кремль зможе фінансувати війну

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що в Росії вже посилюються кризові явища. Проте війна зможе проходити ще довго – росіяни не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

Таку думку очільник ГУР висловив у статті NV "Якщо війна надовго. Які наслідки матиме затяжне протистояння для РФ та для України разом із Заходом".

Один із варіантів – Росія й надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад – РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут (в Україні - ред.), бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", - пояснив Буданов.

Буданов також зазначив, що системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор – зростання втоми від війни у суспільстві, вплинуть на те, скільки ще Росія зможе вести бойові дії високої інтенсивності.

"Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують 2025 року", - каже очільник ГУР.

Проте ланцюги виробництва у Росії поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Буданов каже, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, з урахуванням безлічі різноманітних даних.

"Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", ­- резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, в ОП прогнозують посилення російського ракетного терору проти України.

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