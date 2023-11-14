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Украина ожидает усиления российского ракетного террора — Ермак

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Украина ожидает усиления российского ракетного террора — Ермак

Ракета / Фото: Associated Press

У Зеленского заверили, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в рамках визита в Соединенные Штаты провел "продуктивную встречу" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В частности, среди тем переговоров – ситуация на фронте и подготовка к ракетному террору РФ.

Об этом он написал на странице в телеграмм-канале.

Во встрече также приняли участие: исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента Соединенных Штатов.

Украинскую сторону представляли первая вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, советники Ермака Дария Заровна и Владислав Власюк.

"От имени президента Украины Владимира Зеленского выразил глубокую признательность Администрации Президента США Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь, оказываемую нашему государству в борьбе с российской агрессией. Выразил благодарность за направление Белым домом запроса Украине", — говорится в сообщении.

Темы переговоров между делегациями Украины и США

  • Ситуация на фронте.
  • Американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.
  • Важные потребности сил обороны Украины.
  • Средства противовоздушной обороны.

"С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора", — предупредил он.

Кроме того, Ермак отметил важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года.

"В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкционного давления на страну-агрессора и выработке механизма содействия замороженным российским активам на восстановление Украины. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", — подытожил он.

Напомним, украинцев предупредили о самой тяжелой зиме в истории. К чему нужно быть готовым.

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Дата публикации
Просмотры
479
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