Все очень серьезно: украинцев предупредили о самой тяжелой зиме в истории

В разведке отметили, что примитивными российские атаки больше не будут, но обнадежили, что Украине уже есть, чем ответить на удары.

Украину ждет самая тяжелая зима в истории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Теперь в приоритете ВСУ противовоздушная оборона – ракеты могут подождать. По словам военных, зима 23-24 может быть тяжелее предыдущей, потому что враг планов не изменил, и при этом стал умнее. Готова ли Украина к зиме, как ситуацию оценивают в армии и почему глава МИД Кулеба сделал такое резкое заявление о грядущей зиме, читайте в эксклюзивном материале Артема Зябкина для TSN.UA.

"Украина готовится к самой тяжелой зиме в истории", - сказал в интервью немецким журналистам Die Welt министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Конечно, такая информация шокирует, потому что и в прошлую зиму украинцам было несладко. Украинская энергетическая системы чуть ли не каждый день испытывала вражеские удары. Российские оккупанты запускали сотни ракет за раз. Главный украинский дипломат говорит, что сейчас нужно готовиться к сверхсложным условиям.

"Купил десятки свечей" - Кулеба

"Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закрываем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", — сказал Дмитрий Кулеба.

В Кремле накапливают ракеты - ГУР

Также читайте Сколько у России ракет и чего от нее ожидать зимой: ответ ГУР

Возможную тактику россиян уже проанализировали у Буданова. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, рашисты выжидают холода. Пока погода теплая, в Кремле накапливают ракеты.

"На сегодняшний день погода для нас достаточно благоприятная. На улице относительно тепло. Поэтому тратить ракеты заранее, как Россия это делала в прошлом году, начав атаки с 10 октября, когда фактически была такая же погода – это для них нерационально. Противник сделал выводы. Вероятно, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и, соответственно, более благоприятные условия для нанесения ударов, а это может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Соглашаются разведчики и с тем, что примитивными российские атаки больше не будут. Прошлогодние залпы не принесли желаемого Кремлю результата. Украинская энергосистема выстояла, а силы ПВО показывали хорошие результаты ущерба. Кое-где перехватывали более 70% ракет. Итак, что задумали в Кремле на этот раз?

Что задумали в Кремле?

"Мы понимаем: чтобы достичь каскадного и более разрушительного эффекта, им нужно одновременно бить по всем критическим точкам энергосистемы. Поэтому, вероятно, агрессор не ограничится одной атакой. Все, прежде всего, будет зависеть от результатов их ударов и от того, какое количество ракет и дронов они будут использовать во время массированных ударов, – отметил Скибицкий. – Мы считаем, что россияне будут в основном выпускать именно крылатые ракеты, но не исключаем, что они будут атаковать наши энергообъекты и баллистическим вооружением. Х-101, Х-555 плюс "Калибры" Х-101, Х-555 плюс "Калібри" – это будут основные ударные элементы".

Для этого враг накопил огромное количество ракет. Пока известно почти о 900 единицах. И это не только "Калибры" или советские ракеты, но и современные "Искандеры", а также гиперзвуковые "Кинжалы". Общая цифра почти совпадает с прошлогодней, так что украинцам будет точно не легче. Кроме того, россияне нашли способ производить ракеты в обход западных санкций. Усовершенствовал враг и иранские "шахеды", которые уже штампуют на собственной территории.

"Собственное производство небольшое, там возникает много вопросов, связанных с комплектующими. И россияне также хотят их усовершенствовать: например, новый двигатель, новая система навигации и управления, создание радиопоглощающей поверхности, чтобы усложнить их обнаружение. Россияне планировали производить в месяц как минимум 200 "шахедов". Но в реальности они производят меньше. Российская Федерация только начала наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана", — рассказывает представитель ГУР.



Стоит напомнить, что в этом году "шахедами" враг стал бить гораздо чаще. В сентябре 23-го года даже поставил некий рекорд — за месяц запустил по Украине более 500 дронов. А вот поставок иранских ракет Москве в украинской разведке пока не фиксируют, так что удивить наших бойцов новым оружием у российских захватчиков не получится.

ПВО в аренду

Но есть еще одна проблема – ПВО в Украине недостаточно. Об этом неоднократно заявляли все украинские властные топы, от президента до главы МИД. Поскольку современные системы ПВО в дефиците даже на Западе, Украина просит ПВО в аренду. Насколько это будет эффективно, увидим позже.

Украина будет отвечать на удары

В этом году Украина будет отвечать на удары. Сейчас у Украины есть оружие, которое может создать блэкаут и на России. Об этом рашистам напомнил Зеленский. А мы кстати, уже давно не радовались "хлОпкам" в российской столице.



"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше наших границ", — отметил Скибицкий.

Готова ли энергосистема к ударам?

Как с технической составляющей? Готова ли к ударам сама энергосистема? В правительстве ранее утверждали, что готовы на 80%, в том числе восстановили большинство поврежденных энергообъектов и готовы в случае чего покупать электричество из Европы. Есть и альтернативные мнения. В конце сентября 23-го года глава Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал, что технически Украина готова хуже, чем в прошлом году, однако имеет опыт "жизни под ракетными ударами".



"Технически мы в гораздо худшем состоянии, чем год назад, но психологически мы в лучшей ситуации. К сожалению, уникальный опыт в прошлом году мы приобретали под ракетными обстрелами. Ни одна энергетическая система такого не переживала. В холодную погоду мы не пройдем зиму без отключений даже при условии отсутствия атак. Если несколько дней будет минус 10-15 градусов, то начнутся плановые отключения с графиками, потому что не хватит мощности", — резюмировал Харченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО! Украинцев предупредили: это будет самая тяжелая зима в ИСТОРИИ!".

Куда будут бить россияне, готова ли Украина к зиме — читайте в материале ТСН.ua

Читайте также: