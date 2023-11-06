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Мы готовимся к худшей зиме в истории — Кулеба

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Мы готовимся к худшей зиме в истории — Кулеба

Дмитрий Кулеба. / Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал неутешительный прогноз на предстоящую зиму.

Украина пытается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к самой плохой зиме в своей истории.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Die Welt.

Следует добавить, что это заявление раздалось в контексте слов министра о том, что Украина уже не надеется получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

"Мы готовимся к ужаснейшей зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО", — сказал министр.

По словам Кулебы, сейчас Украина пытается защитить свои электростанции как можно лучше.

"Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – прогнозирует он.

Кулеба признал, что Украина сейчас оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус, "но для Европы по-прежнему все поставлено на карту".

Какой будет зима в Украине

В последнее время российская оккупационная армия не применяет массированные ракетные удары по Украине. В ГУР говорят, что это может свидетельствовать о накоплении ракетного вооружения государством-агрессором для атаки на энергетическую инфраструктуру.

Президент России Владимир Путин, похоже, все еще рассчитывает, что из-за существенного ограничения поставок российских энергоресурсов в Европу холодная зима усугубит энергетический кризис и кризис стоимости жизни в Европе и заставит западные правительства пойти на компромисс с Кремлем — уменьшить поддержку Украины в обмен на российскую энергию. Однако теплее обычного октября в сочетании с увеличением поставок сжиженного природного газа означает, что запасы газа были пополнены, а цены на газ в Европе упали. Поэтому планы диктатора, очевидно, провалились. Украина тем временем подготовилась к зиме и вражеским обстрелам.

Куда будут бить россияне, готова ли Украина к зиме — читайте в материале ТСН.ua

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Дата публикации
Просмотры
811
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