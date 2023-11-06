Нардепу Дубинскому суд избрал меру пресечения: что известно

Нардеп Александр Дубинский был избран мерой пресечения. Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.

Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

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Как цитирует "Суспільне" слова прокурора, Дубинский подозревается в том, что он сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберенчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу — чтобы помочь уехать своему родному брату, который носит фамилию Базюк. Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Шлях" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля.

Прокурор у суда попросил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может быть заграницей, ведь как нардеп не может быть мобилизован. А еще Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.

Дубинский отметил, что из-за домашнего ареста не сможет выполнять свою деятельность как депутат Верховной Рады.

Дубинский с адвокатами будут подавать на апелляцию по этому решению.

Напомним, военком из Донбасса отправлял уклонистов за границу за 20 тыс. грн.

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