Нардепу Дубинскому объявили подозрение

Александр Дубинский подозревается в том, что он подделал документы для выезда за границу на отдых.

Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебной подделке документов для выезда за границу.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Нардеп подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, сообщает УП.

Следствие установило, что народный депутат получил разрешение оставить Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в люксовых отелях: Mediterraneo в Кастельдефельсе и Vincci Bit в Барселоне.

Сам Дубинский в своих соцсетях подтвердил, что ему объявлено о подозрении, снова пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

Напомним, в конце июля девушка нардепа, которая живет в Барселоне, "засветила" фото с его тату. После этого ДБР вместе с СБУ провели у нардепа обыски с подозрением на то, что он уехал за границу во время войны незаконно под предлогом сопровождения отца на лечение.

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