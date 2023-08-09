Рада лишила мандата народного депутата Холодова

Отныне парламент насчитывает 403 народных депутата.
Верховная Рада 9 августа избавила мандата народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А.И." – написал Железняк в Сети.
За соответствующее постановление проголосовали 308 избранников.
Заметим, теперь в парламенте стало 403 народных депутата.
Напомним, в июле журналисты-расследователи сообщили, что Холодов уже более полугода не посещает заседания Верховной Рады. Депутат еще в январе 2023 года уехал за границу и до сих пор не вернулся. По данным СМИ, политик вместе с семьей – на Кипре, где у него поместье. Кроме того, супруга Холодова недавно стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.
После этого расследования Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий и причиной указал: "Не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".
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