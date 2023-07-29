Нардеп от "Слуги народа" сбежал из Украины — расследование

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уехал за пределы Украины еще в январе 2023 года. Более полугода он не посещает заседания Верховной Рады.

Об этом стало известно проекту журналистских расследований "Схемы" ("Радио Свобода").

Как сообщают источники расследователей, имеющие доступ к базе пересечения границы, в последний раз Андрей Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он выехал через пункт пропуска Порубное (Черновицкая область, на границе с Румынией) на автомобиле Mercedes GLS 450.

Инфографика пересечения границы народным депутатом Холодовым / Фото: Telegram / Схемы

В Украине перед выездом он пробыл 10 дней, уехав 17 декабря 2022 и вернувшись 11 января этого года.

По информации расследователей, нардеп находится с семьей за рубежом – на Кипре, где имеет семейное имение.

Семейное имение депутата Холодова на Кипре / Фото: Telegram / Схемы

Журналисты также выяснили, что Холодов строит семейный бизнес за пределами Украины. В частности, его жена стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

В аппарате Верховной Рады расследователям сообщили, что в этом году отпуска народному депутату Украины не предоставлялись, загранкомандировки не оформлялись, а с 21 января 2023 года он не получал никаких выплат.

С 21 января 2023 года нардеп Холодов не посещал ВР / Фото: Telegram / Схемы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Схемам" отметил, что он не знает, где находится Андрей Холодов.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что будет справедливым, если украинские чиновники, во время войны выезжающие на отдых за границу, лишатся должностей.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов, которого журналисты заметили на Мальдивах, подал заявление о сложении полномочий нардепа.

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