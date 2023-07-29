Нардеп від “Слуги народу” втік з України — розслідування

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав за межі України ще у січні 2023 року. Понад пів року він не відвідує засідання Верховної Ради.

Про це стало відомо проєкту журналістських розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”).

Як повідомляють джерела розслідувачів, які мають доступ до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці того дня він виїхав через пункт пропуску “Порубне” (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Інфографіка перетину кордону народним депутатом Холодовим / Фото: Telegram / Схеми

В Україні перед виїздом він пробував 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022-го і повернувшись 11 січня цього року.

За інформацією розслідувачів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном - на Кіпрі, де має родинний маєток.

Родинний маєток депутата Холодова на Кіпрі / Фото: Telegram / Схеми

Журналісти також з’ясували, що Холодов розбудовує сімейний бізнес за межами України. Зокрема, його дружина стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

В апараті Верховної Ради розслідувачам повідомили, що цього року відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися, а від 21 січня 2023 року він не отримував жодних виплат.

Від 21 січня 2023 року нардеп Холодов не відвідував ВР / Фото: Telegram / Схеми

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Схемам" зазначив, що він не знає, де перебуває Андрій Холодов.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що буде справедливим, якщо українські чиновники, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, позбудуться посад.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов, якого журналісти помітили на Мальдівах, подав заяву про складання повноважень нардепа.

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