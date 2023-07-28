Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих продовжує зростати (відео)

Вибухи пролунали близько 20:30 вечора і лише після цього оголосили повітряну тривогу.

В результаті терористичного ракетного удару Росії по Дніпру поранення отримали четверо чоловіків віком від 18 до 53 років, а також 77-річна жінка.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Вона заявила, що за попередніми даними по Дніпру завдали ударом двома ракетами "Іскандер".

Також повідомляється, що вибухи пролунали близько 20:30 вечора і лише після цього оголосили повітряну тривогу.

"Насправді дуже пощастило, що до цієї новобудови ще не всі пожильці встигли заселитися. Більшість осель стояли порожніми, там хіба працювали вдень будівельники, що робили ремонт. Наразі ще розбирають зруйновані конструкції, а також підраховують збитки та встановлюють, скільки осель було знищено", - повідомила кореспондентка.

В свою чергу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб, серед яких дівчинка 2006 р.н.

"П’ятеро отримують амбулаторну допомогу. Одного постраждалого ушпиталено у стані середньої тяжкості", - повідомив Лукашук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ДНІПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В БАГАТОПОВЕРХІВКУ! УСЕ що відомо на цей момент

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.