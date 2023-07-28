Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших продолжает расти (видео)

Взрывы раздались около 20:30 вечера и только после этого объявили воздушную тревогу.

В результате террористического ракетного удара России по Днепру ранения получили четыре мужчины в возрасте от 18 до 53 лет, а также 77-летняя женщина.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Она заявила, что по предварительным данным по Днепру нанесли удар двумя ракетами "Искандер".

Также сообщается, что взрывы прогремели около 20:30 вечера и только после этого объявили воздушную тревогу.

"На самом деле очень повезло, что до этой новостройки еще не все жильцы успели заселиться. Большинство жилищ стояли пустыми, там разве работали днем строители, которые делали ремонт. Сейчас еще разбирают разрушенные конструкции, а также подсчитывают убытки и устанавливают, сколько жилищ было уничтожено", – сообщила корреспондентка.

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек, среди которых девочка 2006 г.р.

"Пятеро получают амбулаторную помощь. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", — сообщил Лукашук.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

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