Рада позбавила мандата народного депутата Холодова

Верховна Рада 9 серпня позбавила мандата народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Холодова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата України Холодова А.І." – написав Железняк у Мережі.

За відповідну постанову проголосували 308 народних обранців.

Зауважимо, тепер у парламенті стало 403 народних депутати.

Нагадаємо, в липні журналісти-розслідувачі повідомили, що Холодов вже понад пів року не відвідує засідання Верховної Ради. Депутат ще в січні 2023 року виїхав за кордон і досі не повернувся. За даними ЗМІ, політик разом із сім’єю на Кіпрі, де має маєток. Окрім того, дружина Холодова нещодавно стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Після цього розслідування Холодов написав заяву про складання депутатський повноважень і причиною вказав: "Не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

Результати голосування в Раді за позбавлення мандата Андрія Холодова / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

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