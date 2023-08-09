Нардепу Дубінському оголосили підозру

Олександра Дубінського підозрюють у тому, що він підробив документи для виїзду за кордон на відпочинок.

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування, повідомляє УП.

Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в люксових готелях: Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

Сам Дубінський у своїх соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

Нагадаємо, наприкінці липня дівчина нардепа, яка живе в Барселоні, "засвітила" фото з його тату. Після цього ДБР разом з СБУ провели у нардепа обшуки з підозрою на те, що він виїхав за кордон під час війни незаконно під приводом супроводження батька на лікування.

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