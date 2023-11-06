Нардепу Дубінському суд обрав запобіжний захід: що відомо

Нардепу Олександру Дубінському обрали запобіжний захід. Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі.

Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Також читайте Нова схема переправлення ухилянтів за кордон: що вигадали цього разу у Львові

Як цитує "Суспільне" слова прокурора, Дубінський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберенчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон — щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського — перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.

Прокурор у суду попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може закордоном, адже як нардеп не може бути мобілізований. А ще Дубінський може впливати на свідків.

Дубінський зазначив, що через домашній арешт не зможе виконувати свою діяльність як депутат Верховної Ради.

Дубінський з адвокатами подаватимуть на апеляцію щодо цього рішення.

Нагадаємо, військком з Донеччини відправляв ухилянтів за кордон за 20 тис. грн.

Читайте також: