Нардепу Дубінському оголосили підозру в незаконному переправленні за кордон ухилянта

Народний обранець використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" до системи "Шлях".

У п'ятницю, 3 листопада, чинному народному депутату оголошено підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні не названо прізвище нардепа, але судячи з обставин справи та опублікованих фото, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського, в якого правоохоронці нещодавно проводили низку обшуків.

"За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини", – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією слідчих, для реалізації оборудки народний обранець використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" до системи "Шлях" нібито як волонтерів.

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"Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації", – уточнили в спецслужбі.

Директорові залученої до незаконної діяльності громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в серпні 2023 року ДБР разом з СБУ провели обшуки у Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування. Тоді ж йому повідомили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

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