Дубінський спростував, що у нього проводили обшуки

Джерела повідомляли, що у нардепа Олександра Дубінського нібито проводять низку обшуків.

Вранці 1 листопада з'явилась інформація, що правоохоронці нібито проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Проте нардеп спростував цю інформацію.

Про обшуки у Дубінського, зокрема повідомили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.

"Правоохоронці перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами", - писало ЗМІ.

За словами джерела, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі спростував інформацію про нібито обшуки у нього 1 листопада.

Нагадаємо, у серпні 2023 року ДБР разом з СБУ провели обшуки у Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування.

Читайте також: