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Чи будуть віялові відключення світла: міністр назвав два ключові фактори

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Чи будуть віялові відключення світла: міністр назвав два ключові фактори

Міністр енергетики Герман Галущенко

Окрім атак Росії на енергосистему, до віялових відключень також може призвести негода.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав два фактори, які можуть призвести до віялових відключень в Україні. Один з них – це можливі масштабні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури державою-агресоркою.

Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

За його словами, до віялових відключень також може призвести негода.

“От нещодавно була негода така в Україні... Дійсно, відключалися, були пориви на багатьох лініях, але воно дуже швидко все відновлювалося”, – навів приклад міністр.

Другим фактором Герман Галущенко назвав можливі удари по енергосистемі з боку російської армії.

“Сам факт удару – це ще не означає, що у нас будуть якісь масові відключення. Але дуже важко передбачити масштаб удару... масштаб впливу цих ударів на енергосистему", – зазначив він.

Загалом міністр енергетики зробив заспокійливий прогноз на майбутню зиму.

"Якщо не буде драматичних обстрілів енергосистеми, які вплинуть критично на її роботу, то ми спокійно пройдемо цю зиму", – запевнив він.

Нагадаємо, в Україні 28 жовтня через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях.

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Дата публікації
Перегляди
308
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