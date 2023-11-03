Чи будуть віялові відключення світла: міністр назвав два ключові фактори

Окрім атак Росії на енергосистему, до віялових відключень також може призвести негода.
Міністр енергетики Герман Галущенко назвав два фактори, які можуть призвести до віялових відключень в Україні. Один з них – це можливі масштабні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури державою-агресоркою.
Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.
За його словами, до віялових відключень також може призвести негода.
“От нещодавно була негода така в Україні... Дійсно, відключалися, були пориви на багатьох лініях, але воно дуже швидко все відновлювалося”, – навів приклад міністр.
Другим фактором Герман Галущенко назвав можливі удари по енергосистемі з боку російської армії.
“Сам факт удару – це ще не означає, що у нас будуть якісь масові відключення. Але дуже важко передбачити масштаб удару... масштаб впливу цих ударів на енергосистему", – зазначив він.
Загалом міністр енергетики зробив заспокійливий прогноз на майбутню зиму.
"Якщо не буде драматичних обстрілів енергосистеми, які вплинуть критично на її роботу, то ми спокійно пройдемо цю зиму", – запевнив він.
Нагадаємо, в Україні 28 жовтня через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях.
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