Будут ли веерные отключения света: министр назвал два ключевых фактора

Кроме атак России на энергосистему, к веерным отключениям также может привести непогода.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал два фактора, которые могут привести к веерным отключениям в Украине. Один из них — это возможные масштабные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры государством-агрессором.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

По его словам, к веерным отключениям также может привести непогода.

"Вот недавно была ненастье такое в Украине... Действительно, отключались, были порывы на многих линиях, но оно очень быстро все восстанавливалось", — привел пример министр.

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Вторым фактором Герман Галущенко назвал возможные удары по энергосистеме со стороны российской армии.

“Сам факт удара – это еще не значит, что у нас будут какие-нибудь массовые отключения. Но очень трудно предсказать масштаб удара… масштаб влияния этих ударов на энергосистему", – отметил он.

В целом министр энергетики сделал успокаивающий прогноз на предстоящую зиму.

"Если не будет драматических обстрелов обстрелов энергосистемы, которые повлияют критически на ее работу, то мы спокойно пройдем эту зиму", – заверил он.

Напомним, в Украине 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях.

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