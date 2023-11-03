Будут ли веерные отключения света: министр назвал два ключевых фактора

Кроме атак России на энергосистему, к веерным отключениям также может привести непогода.
Министр энергетики Герман Галущенко назвал два фактора, которые могут привести к веерным отключениям в Украине. Один из них — это возможные масштабные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры государством-агрессором.
Об этом он сообщил в интервью ТСН.
По его словам, к веерным отключениям также может привести непогода.
"Вот недавно была ненастье такое в Украине... Действительно, отключались, были порывы на многих линиях, но оно очень быстро все восстанавливалось", — привел пример министр.
Вторым фактором Герман Галущенко назвал возможные удары по энергосистеме со стороны российской армии.
“Сам факт удара – это еще не значит, что у нас будут какие-нибудь массовые отключения. Но очень трудно предсказать масштаб удара… масштаб влияния этих ударов на энергосистему", – отметил он.
В целом министр энергетики сделал успокаивающий прогноз на предстоящую зиму.
"Если не будет драматических обстрелов обстрелов энергосистемы, которые повлияют критически на ее работу, то мы спокойно пройдем эту зиму", – заверил он.
Напомним, в Украине 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях.
Читайте также: