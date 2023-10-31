Будут ли отключение света уже в ноябре: ответ Минэнерго

Минэнерго уверяет, что в настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов.

Минэнерго опровергло заявление нардепа Сергея Нагорняка, что отключение света в Украине может начаться уже в ноябре даже в случае отсутствия массированных обстрелов.

Министерство энергетики уверяет, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины.

Более того, сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии.

"В настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины", – заверили в Минэнерго.

Министерство обращает внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны РФ.

"Эту информацию пытались распространять разные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре", — отметили в ведомстве.

В каком случае могут быть отключения

Минэнерго отмечает: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Ранее в Сети публиковали графики отключений света, однако ДТЭК объяснил, что это — вражеская ИПСО.

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