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В Париже женщина угрожала взорвать себя: полиция открыла огонь (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Париже женщина угрожала взорвать себя: полиция открыла огонь (видео)

Французская полиция / Фото: Associated Press

Взрывчатки у женщины не нашли.

В Париже полиция открыла огонь по женщине, якобы выражавшей угрозы взорвать себя на железнодорожной станции. ЧП произошло 31 октября.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам свидетелей, женщина была в одежде, полностью закрывавшей ее лицо, она выкрикивала угрозы и кричала "Аллаху акбар" ("Бог самый большой").

В результате инцидента станцию метро и пригородную железнодорожную станцию "Библиотека Франсуа Миттерана" на востоке Парижа эвакуировали.

Полицейские объяснили, что открыли огонь после того, как женщина не отреагировала на их предупреждение.

Полиция пока не предоставляет информации о состоянии женщины, однако прокуратура заявила, что ее жизнь вне опасности. Она получила ранение в живот.

Чтобы убедиться в том, что на станции нет взрывчатки, на место отправили кинологов и бригады разминирования.

Отмечается, что взрывчатки у женщины не обнаружили.

Сообщалось, что Франция усилит патрулирование в аэропортах возле столицы и в поездах после волны сообщений об угрозе взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
1495
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